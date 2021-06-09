На пляжі в Корнуоллі з'явилася величезна скульптура лідерів країн Великої сімки (G7) з електронних відходів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Скульптура під назвою “Mount Recyclemore” покликана підкреслити шкоду, заподіяну утилізацією електронних пристроїв.

Здалеку вона схожа на знаменитий національний меморіал на горі Рашмор в Південній Дакоті, на якому зображені обличчя чотирьох знакових президентів.

Але на цій скульптурі зображені прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прем’єр-міністр Японії Есіхіде Суга, президент Франції Еммануаль Макрон, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем’єр-міністр Кананди Джастін Трюдо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден.

Цікаво, що вона встановлена навпроти готелю Carbis Bay, де в ці вихідні повинен відбутися саміт лідерів G7.