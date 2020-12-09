Регуляційні органи Великої Британії заявляють, що людям з серйозними алергічними реакціями в анамнезі не слід робити щеплення вакциною компаній Pfizer/BioNTech проти COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

Це сталося після того, як у вівторок у двох співробітників національної служби охорони здоров’я Великобританії (NHS) була алергічна реакція. У них була анафілактична реакція, яка зазвичай включає шкірний висип, задишку, а іноді й падіння артеріального тиску. Обом співробітникам NHS довелося пройти курс лікування, але зараз вони почуваються добре.

Зазначається, що це попередження стосується тих, хто мав реакцію на ліки, харчові продукти або вакцини.

“MHRA (Управління з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення) запобіжним заходом порадило людям з серйозними алергічними реакціями в анамнезі не вакцинуватися після того, як двом особам з алергією стало зле”, – говорить професор Стівен Поуїс, медичний директор Національної служби охорони здоров’я Англії.

Доктор Джун Рейн, голова MHRA, сказала, що було правильним оголосити про алергічну реакцію зараз, коли вже є цей досвід.

Подібні реакції вакцини викликають рідко, але з усім тим це може статися навіть після щеплення від грипу.

“Той факт, що ми так швидко дізналися про ці дві алергічні реакції та що регулятор вжив заходів для винесення рекомендацій, показує, що ця система моніторингу працює добре”, – каже професор Пітер Опеншоу, експерт з імунології з Імперського коледжу Лондона.

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