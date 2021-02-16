У Британії знайшли новий штам COVID-19, якому властивий “тривожний набір мутацій”

У Великій Британії виявили новий штам коронавірусу COVID-19 з "тривожним набором мутацій", що викликає стурбованість дослідників.

Про це повідомляє The Guardian.

Новий штам B1525 був виявлений шляхом секвенування геному в 10 країнах, включаючи Британію, Данію, США та Австралію. Найбільш ранні випадки датовані груднем і виявлені в Великобританії й Нігерії.

Дослідники говорять, що цей штам має схожість у своєму геномі зі штамом B117, але він містить ряд мутацій, які стурбували вчених, включаючи мутацію E484K в шипованому білку, який грає роль в здатності вірусу проникати в клітини.

Ця мутація E484K присутня в штамах, що з’явилися в Південній Африці й Бразилії, і, як вважається, робить вірус більш здатним ухилятися від нейтралізувальних антитіл, що виробляються організмом.

За словами доктора Саймона Кларка, доцента клітинної мікробіології в Університеті Редінга, неясно, який вплив багато мутацій можуть мати на тяжкість захворювання, але наявність мутації E484K у штамі з Південної Африки надає певний ступінь стійкості до деяких вакцин.

Британські вчені почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти коронавірусу COVID-19, розроблених Оксфордським університетом та британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, а також американською Pfizer.