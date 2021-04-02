Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон збирається представити план уряду, згідно з яким буде визначено покроковий план і критерії, при дотриманні яких країна відкриє кордони для туристів в літній сезон.

Про це повідомляє The Guardian.

В уряді повідомили, що Філіппіни, Пакистан, Кенія і Бангладеш приєднаються до 35 інших країн в “червоному списку”.

Громадяни цих країн не мають права приїжджати до Британії через негативну динаміку поширення коронавірусу. При цьому, громадяни й жителі Великої Британії та Ірландії можуть повернутися з країн, занесених до “червоного списку”. Але вони зобов’язані пройти обов’язковий карантин в певному готелі. Перебування в готелі вони оплачують самі.

Таке правило почне діяти 9 квітня о 4 ранку.

“Уряд незмінно давав зрозуміти, що при необхідності зробить рішучі дії для стримування вірусу, і додав ці країни в” червоний список” для захисту здоров’я населення”, – зазначено в заяві уряду.

При цьому, уряд не погодився внести в “червоний список” Францію і Німеччину, де почалася третя хвиля заражень коронавірусом.

Очікується, що в понеділок Джонсон розповість про те, як і коли можуть поновитися закордонні поїздки. При цьому, жорсткі правила перетину британського кордону збережуться. Попередньо, розглядається сценарій, при якому жителі країн “зеленої зони” зможуть приїжджати до Британії без проходження карантину.

Ключовим критерієм при затвердженні “зеленого списку” буде частка вакцинованого населення. Поки що це такі країни, як США, Ізраїль, Чилі й Мальдіви.

Закордонні поїздки з туристичною метою можуть відновити не раніше 17 травня.