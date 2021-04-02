У зоопарку Марвел (Marwell Zoo), що в британському графстві Хемпшир, народилося дитинча вимерлої в дикій природі антилопи.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За словами представника зоопарку, місячне дитинча саблерогого орикса на ім’я Фрейя “процвітає”.

Воно ділить загін зі своїми батьками, Христиною і Тензі, а також з білими носорогами, зеброю Греві і страусом.

Зазначається, що зоопарк Марвел грає важливу роль в розробці міжнародних стратегій збереження антилоп, які перебувають під загрозою зникнення.

Цей вид був оголошений вимерлим в дикій природі Міжнародним союзом охорони природи в 2000 році, і його подальше виживання залежить від розведення та реінтродукції в неволі.

“Саблерогий орикс був одним з перших видів, яких ми привезли в зоопарк Марвелл в листопаді 1971 року. З тих пір у нас тут народилося 378 особин, що зробило цей вид одним з наших найбільших успіхів в розмноженні і збереження”, – зазначила біологиня зоопарку Таня Гілберт.