Європейський Союз розпочав процедуру розгляду заявки України на членство в блоці. На засіданні Ради ЄС із закордонних справ будуть обговорювати ситуацію в Україні.

Про це повідомляє президент Європейської ради Шарль Мішель у своєму відеозверненні в Twitter.

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство 28 лютого. Після цього на Версальському саміті відбулися перші дебати лідерів щодо цього питання. На зустрічі ухвалили рішення передати заявку до Єврокомісії.

“І наприкінці був дуже чіткий сигнал для України: ЄС підтримуватиме вільний і демократичний вибір України щодо визначення власної долі… Процес розпочався”, – написав Мішель.

Єврокомісія має надати оцінку готовності України та дати рекомендації щодо її статусу. Наразі процес відбувається за спеціальною процедурою, тому чіткі терміни не встановлено. Проте Шарль Мішель пообіцяв, що висновок щодо заявки буде надано якнайшвидше.

Раніше ухвалили рішення про те, що ЄС буде посилювати зв’язки з Україною у межах угоди про асоціацію. Конкретним прикладом є приєднання електросистеми України до ЄС.