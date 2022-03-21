Про це повідомляє президент Європейської ради Шарль Мішель у своєму відеозверненні в Twitter.
Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство 28 лютого. Після цього на Версальському саміті відбулися перші дебати лідерів щодо цього питання. На зустрічі ухвалили рішення передати заявку до Єврокомісії.
“І наприкінці був дуже чіткий сигнал для України: ЄС підтримуватиме вільний і демократичний вибір України щодо визначення власної долі… Процес розпочався”, – написав Мішель.
Єврокомісія має надати оцінку готовності України та дати рекомендації щодо її статусу. Наразі процес відбувається за спеціальною процедурою, тому чіткі терміни не встановлено. Проте Шарль Мішель пообіцяв, що висновок щодо заявки буде надано якнайшвидше.
Раніше ухвалили рішення про те, що ЄС буде посилювати зв’язки з Україною у межах угоди про асоціацію. Конкретним прикладом є приєднання електросистеми України до ЄС.
- Нагадаємо, екстрений саміт Європейського Союзу, який відбувся в ніч на 11 березня, був повністю присвячений питанню російської агресії в Україні. Також на саміті ухвалено рішення щодо заявки України на вступ до ЄС, яке видається доволі неоднозначним.
- Рада Європи визнала прагнення України вступити у ЄС та закликала Єврокомісію надати висновки щодо відповідних заяв.
- ЄС обговорює запровадження нафтового ембарго проти РФ. Німеччина закликає “не поспішати” через високі ціни на енергоносії в Європі. Країни Балтії закликають до рішучіших дій.