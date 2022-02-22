Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг планує за результатами засідання виступити на брифінгу, запланованому на 18:00 за київським часом.
Після визнання “незалежності” двох “республік” Єнс Столтенберг наголосив, що Росія свідомо підірвала територіальну цілісність України. У такий спосіб РФ порушила Мінські домовленості. Зокрема, генсек нагадав Росії, яка входить до Ради Безпеки ООН, що у 2015 році вони теж підтверджували повну повагу до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України.
“Донецьк і Луганськ є частиною України. Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам”, — вважає генсек НАТО.
Єнс Столтенберг наголосив, що подібними кроками Росія “намагається створити привід для повторного вторгнення в Україну”.
- Варто нагадати, що пресслужба міністерства закордонних справ Республіки Білорусь опублікувала заяву, в якій білоруська сторона визнала право квазіреспублік на сході України на відокремлення за підтримки Росії, одначе незалежності їх не визнала.
- Після визнання Росією “незалежності” ОРДЛО багато хто шукає відповідь на те, як це рішення вплине на Україну та світ. Формально ніяк, проте всередині Росії, для її сателітів та частини союзників — навпаки. #Букви спробували розібратись, що ж відбулось.
- Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг однозначно відповісти на питання, в яких межах у Кремлі визнали так звані “ДНР” та “ЛНР”.
- 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.