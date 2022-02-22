Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг планує за результатами засідання виступити на брифінгу, запланованому на 18:00 за київським часом.

Після визнання “незалежності” двох “республік” Єнс Столтенберг наголосив, що Росія свідомо підірвала територіальну цілісність України. У такий спосіб РФ порушила Мінські домовленості. Зокрема, генсек нагадав Росії, яка входить до Ради Безпеки ООН, що у 2015 році вони теж підтверджували повну повагу до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України.

“Донецьк і Луганськ є частиною України. Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам”, — вважає генсек НАТО.

Єнс Столтенберг наголосив, що подібними кроками Росія “намагається створити привід для повторного вторгнення в Україну”.