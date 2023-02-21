21 лютого у Брюсселі відбулись перші переговори у форматі "Україна-ЄС-НАТО" на високому рівні. Сторони обговорили шляхи покращення координації та налагодження процедури закупівлі озброєння між Києвом та союзниками.

Про це учасники зустрічі: глава МЗС України, Генсек НАТО, Верховний представник ЄС із зовнішньої політики повідомили у Twitter.

Спільно з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем та українським міністром Дмитром Кулебою погодилися запустити координаційний механізм, що об’єднує оборонні галузі, постачальників і уряди.

Більше допомоги Україні у сфері безпеки, більш стійке виробництво, швидші поставки”, – зазначив Кулеба.

First high-level Ukraine-EU-NATO talks. Together with @JensStoltenberg and @JosepBorrellF we agreed to launch a coordination mechanism linking our defense industries, procurers, and governments. More security assistance for Ukraine, more sustainable production, faster deliveries. pic.twitter.com/o8N8Ez0Kdh — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2023

Водночас він зауважив, що на технічному рівні закупівлі озброєнь не проводяться з необхідною ефективністю, тому й організовано тристоронню зустріч Україна-НАТО-ЄС — першу зустріч у такому форматі, що має на меті сприяти прискоренню логістичних процесів закупівлі та доставки озброєнь безпосередньо на лінію фронту.

Своєю чергою, Столтенберг пообіцяв Україні посилити військову допомогу та наголосив, що країни, які взяли на себе зобов’язання постачити озброєння Києву, мають терміново виконати їх. Окрім цього, країни-союзники мають наростити виробництво боєприпасів та розробити покращену систему закупівлі озброєнь.

НАТО сприятиме вдосконаленню закупівельної системи в Україні, шляхом покращення ефективності та прозорості. Наступний крок — зустріч експертів, котрі розроблять практичні рекомендації покращення логістики постачання озброєнь Україні від західних партнерів.

Discussed with FM @DmytroKuleba & EU High Rep @JosepBorrellF how we can step up support for #Ukraine 1 year since Russia’s illegal invasion. Our procurement experts will meet & #NATO will help Ukraine develop effective & transparent weapons procurement system. pic.twitter.com/qkhdLdrvJc — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 21, 2023

Водночас лідери Євросоюзу шукають способи прискорити постачання озброєння від країн блоку в Україну, запевнив Боррель.

For first time we met in the constellation #Ukraine – @NATO – #EU in a clear demonstration of our unity of purpose in support of Ukraine. We agreed today to establish a trilateral coordination mechanism to ensure better links of our defence industries and procurement. pic.twitter.com/KyIpkLHOBN — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2023

Дипломат виділив три етапи збільшення запасів боєприпасів в Україні західними партнери: використовувати те, що вже є, закуповувати більше та прискорити і наростити промислове виробництво, темпи якого наразі не відповідають умовам воєнного часу.

Раніше Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель зауважив, аби протистояти зростаючій кількості російських військ, Україні потрібно більше боєприпасів, на додаток до інших обіцянок військової підтримки з боку союзників.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Україна повинна мати можливість захистити себе від російської агресії. Вона наголосила, що відтіснити Росію до її кордонів неможливо без збільшення постачання боєприпасів.

Вона наголосила, що російський військово-промисловий комплекс працює у три зміни. Тож вважає що Європейський Союз теж має збільшити свій оборонно-промисловий потенціал.

15 лютого заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що для членів НАТО “цілком можливо” наростити виробництво боєприпасів зі швидкістю, необхідною для підтримки України.