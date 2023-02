Про це учасники зустрічі: глава МЗС України, Генсек НАТО, Верховний представник ЄС із зовнішньої політики повідомили у Twitter.

Спільно з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем та українським міністром Дмитром Кулебою погодилися запустити координаційний механізм, що об’єднує оборонні галузі, постачальників і уряди.

First high-level Ukraine-EU-NATO talks. Together with @JensStoltenberg and @JosepBorrellF we agreed to launch a coordination mechanism linking our defense industries, procurers, and governments. More security assistance for Ukraine, more sustainable production, faster deliveries. pic.twitter.com/o8N8Ez0Kdh

Водночас він зауважив, що на технічному рівні закупівлі озброєнь не проводяться з необхідною ефективністю, тому й організовано тристоронню зустріч Україна-НАТО-ЄС — першу зустріч у такому форматі, що має на меті сприяти прискоренню логістичних процесів закупівлі та доставки озброєнь безпосередньо на лінію фронту.

Своєю чергою, Столтенберг пообіцяв Україні посилити військову допомогу та наголосив, що країни, які взяли на себе зобов’язання постачити озброєння Києву, мають терміново виконати їх. Окрім цього, країни-союзники мають наростити виробництво боєприпасів та розробити покращену систему закупівлі озброєнь.

НАТО сприятиме вдосконаленню закупівельної системи в Україні, шляхом покращення ефективності та прозорості. Наступний крок — зустріч експертів, котрі розроблять практичні рекомендації покращення логістики постачання озброєнь Україні від західних партнерів.

Discussed with FM @DmytroKuleba & EU High Rep @JosepBorrellF how we can step up support for #Ukraine 1 year since Russia’s illegal invasion. Our procurement experts will meet & #NATO will help Ukraine develop effective & transparent weapons procurement system. pic.twitter.com/qkhdLdrvJc

Водночас лідери Євросоюзу шукають способи прискорити постачання озброєння від країн блоку в Україну, запевнив Боррель.

For first time we met in the constellation #Ukraine – @NATO – #EU in a clear demonstration of our unity of purpose in support of Ukraine.

We agreed today to establish a trilateral coordination mechanism to ensure better links of our defence industries and procurement. pic.twitter.com/KyIpkLHOBN

