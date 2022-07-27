Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Facebook.
Монумент Незалежності України знаходиться в самому серці Києва. Українську інсталяцію представили коротким відео під час онлайн-трансляції другого Саміту перших леді та джентльменів. Захід відбувся 23 липня за ініціативою першої леді Олени Зеленської.
Реалізувати ідею вдалося завдяки ініціативі посольства України в Королівстві Бельгія та у співпраці з керівництвом парку. Вперше в історії у парку розмістили інсталяцію держави, яка не є членом ЄС.
“Такий крок є знаком солідарності з Україною та підтримки нашої держави під час боротьби проти Росії”, — наголосило міністерство.
У МЗС впевнені, що ця інсталяція матиме своє практичне втілення. А саме символічний крок у вигляді української мініатюри серед держав-членів ЄС означатиме надалі набуття Україною членства в Євросоюзі.
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