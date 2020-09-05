Про це повідомляє агентство Reuters.
Знамениту бронзову статую одягли в білий халат і захисну маску для обличчя.
“Це знак величезної подяки всьому медичному персоналу: не лише лікарям і медсестрам, але і прибиральникам, всім працівникам лікарень… Всі вони пішли на ризик… Вони виконали чудову роботу” – зазначив у коментарі агентству Марк Гебель, член асоціації, яка стежить за статуєю.
Варто відзначити, що “Пісяючого хлопчика” регулярно наряджають у різні костюми – на честь якихось подій, історичних особистостей, зірок естради, спортсменів.
Історія свідчить, що перший костюм статуї надіслав курфюрст Баварський Максиміліан-Еммануїл у 1698 році, і відтоді це стало традицією. “Гардероб” статуї вже складається з декількох сотень різних нарядів.
Статуя-фонтан щороку приваблює сотні тисяч туристів.
Варто відзначити, що Бельгія має один із найвищих у світі показників смертності від COVID-19. Кількість летальних випадків у країні перевищує 9900, а кількість інфікованих – 87 тисяч.
ДОВІДКА. Пісяючий хлопчик або Маннекен-Піс – одна з найбільш відомих визначних пам’яток Брюсселя. Це мініатюрна бронзова статуя-фонтан у вигляді голого хлопчика, який пісяє в басейн.
- Раніше з нагоди Дня незалежності України всесвітньо відому статую “Пісяючого хлопчика” в Брюсселі одягнули в український національний костюм козака.
- У Брюсселі відкрили музей нарядів всесвітньо відомої статуї “Пісяючий хлопчик” (Manneken Pis).