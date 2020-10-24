Про це повідомляє місцеве видання RTBF.
Нові карантинні обмеження почнуть діяти в понеділок, 26 жовтня.
“У нас швидко зростаючі показники зараження, і ставка висока – можливий ризик краху лікарняної системи нашої країни” – сказав міністр-президент Брюссельського регіону Руді Вервоорт.
Попередньо, обмеження діятимуть до 19 листопада.
В регіоні буде заборонено всі аматорські спортивні змагання. Проводити тренування можна буде тільки професійним спортсменам і дітям до 12 років.
Також закриють басейни, ковзанки, фітнес-центри. Закриють театри, музеї, кінотеатри, виставкові зали та подібні установи.
Заборонено збиратися групами більше чотирьох осіб.
Магазини працюватимуть, але повинні закриватися о 8 вечора.
Комендантська година діятиме з 22:00 до 6:00, хоча раніше планувалося, що це буде час з 00:00 до 5:00.
- Раніше повідомлялося, що через зростання захворюваності на коронавірус у Брюсселі щонайменше на місяць закрили всі бари, кафе та концертні зали.