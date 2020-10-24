У Брюссельському регіоні (Бельгія) істотно посилили карантинні заходи і ввели комендантську годину на тлі спалаху COVID-19.

Про це повідомляє місцеве видання RTBF.

Нові карантинні обмеження почнуть діяти в понеділок, 26 жовтня.

“У нас швидко зростаючі показники зараження, і ставка висока – можливий ризик краху лікарняної системи нашої країни” – сказав міністр-президент Брюссельського регіону Руді Вервоорт.

Попередньо, обмеження діятимуть до 19 листопада.

В регіоні буде заборонено всі аматорські спортивні змагання. Проводити тренування можна буде тільки професійним спортсменам і дітям до 12 років.

Також закриють басейни, ковзанки, фітнес-центри. Закриють театри, музеї, кінотеатри, виставкові зали та подібні установи.

Заборонено збиратися групами більше чотирьох осіб.

Магазини працюватимуть, але повинні закриватися о 8 вечора.

Комендантська година діятиме з 22:00 до 6:00, хоча раніше планувалося, що це буде час з 00:00 до 5:00.