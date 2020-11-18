Про це повідомляє видання The Brussels Times.

Провінції регіону Валлонія вже підписали відповідне розпорядження, а брюссельський регіон оприлюднить постанову в четвер.

Комендантська година продовжена до 13 грудня, “так як в цей день закінчується термін дії комплексу заходів, введених федеральним урядом”, додає агентство.

Комендантська година, яка діє з 22:00 до 6:00, була введена наприкінці жовтня та повинна була діяти до 19 листопада.

При цьому, як наголошується, в останні дні все показники поширення коронавірусув Бельгії пішли на спад, включно зі смертністю. Згідно з останніми даними Sciensano в середу, в столичному регіоні за день зареєстровано понад 400 нових заражень.