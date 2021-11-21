Про це повідомляє брюссельська газета Le Soir.
У неділю, 21 листопада у Брюсселі майже 35 тисяч осіб вийшли на акцію протесту під гаслом “Разом за свободу”. Мітингувальники почали збиратись у першій половині дня біля Північного вокзалу. Частина мешканців міста вважають, що COVID-сертифікати можуть стати фактором розколу у суспільстві.
Більшість учасників акції не дотримуються карантинних обмежень та не носять маски. Через протест буде порушено роботу кількох трамвайних та автобусних ліній.
Зазначимо, що керівництво місто дало дозвіл на проведення акції, а її маршрут попередньо узгодили з поліцією.
“Ми засуджуємо обмежувальні заходи свободи, які не є правильним рішенням для охорони здоров’я”, — заявили організатори мітингу.
За останньою інформацією, у дії учасників протесту довелося втрутитись поліції. Були застосовані водомети та сльозогінний газ. Кілька десятків людей залишили акцію. Проти працівників поліції були використані феєрверки.
- Нагадаємо, у кількох австрійських містах відбулися протести проти локдауну та вакцинації. Наймасштабніша була акція у Відні. У поліціянтів кидали димові шашки та різні предмети
- У Відні відбулася демонстрація проти вакцинації та карантинних обмежень. У ній взяли участь майже 1700 осіб.