У Брюсселі відбулася пленарна сесія 22-го Саміту Україна – Європейський Союз за участі президента України Володимира Зеленського, президента Європейської ради Шарля Мішеля та Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Представники Євросоюзу дуже високо оцінили реформи в Україні, які впроваджують під керівництвом Володимира Зеленського та його команди. Зокрема, йшлося про децентралізацію, реформу Виборчого кодексу та банківську реформу.

Було відзначено, що ЄС бачить “додатковий потенціал” Угоди про асоціацію з Євросоюзом, і вважає, що необхідно мобілізувати більшу силу асоціативної частини з Україною. Також наголошено, що ЄС має заохочувати Україну до подальших змін.

Під час засідання обговорили зовнішньополітичні виклики.

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський порушив питання дезінформаційних викликів, які сьогодні стоять перед Євросоюзом та Україною.

Учасники засідання досягли позитивного бачення щодо термінів запровадження Спільного авіаційного простору між Україною та ЄС.

Також обговорили реалізацію проектів діджиталізації в нашій країні.

Крім того, обговорено реалізацію судової реформи та реформи правоохоронних органів в Україні. ЄС високо оцінив зусилля нашої держави в цьому напрямі.