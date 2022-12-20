Військовослужбовці Нацгвардії традиційно взяли участь у п’ятому благодійному забігу “Rivne St. Mykolas Run 2022” до Дня святого Миколая у бронежилетах та святкових капелюхах.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Зазначається, що цьогоріч благодійний забіг зібрав понад 200 учасників, які спробували свої сили на двох дистанціях: 2,1 км та 8,4 км. Метою забігу благодійний збір коштів, які найближчим часом організатори передадуть на потреби військових.

“Більшість учасників — звичайні пересічні мешканці міста, адже усім нам кортить докластись до підтримки нашої армії. Поруч з нами сьогодні біжать і українські захисники, які своїм прикладом стійкості та витривалості надихали нас”, — поділився враженнями учасник забігу Юрій.

Крім того, обов’язковою умовою для участі в забігу був святковий капелюх. Окрім призових місць за подолання дистанцій організатори оцінювали й вбрання учасників.

За словами нацгвардійця Андрія, військові завжди долучаються до акцій зі збору коштів для побратимів і роблять благодійні внески на рівні з іншими учасниками. У такий спосіб, вони спонукають людей долучатись до підтримки армії всіма доступними способами.