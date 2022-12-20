Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.
Зазначається, що цьогоріч благодійний забіг зібрав понад 200 учасників, які спробували свої сили на двох дистанціях: 2,1 км та 8,4 км. Метою забігу був благодійний збір коштів, які найближчим часом організатори передадуть на потреби військових.
“Більшість учасників – звичайні пересічні мешканці міста, адже усім нам кортить докластись до підтримки нашої армії. Поруч із нами сьогодні біжать і українські захисники, які своїм прикладом стійкості та витривалості надихали нас”, — поділився враженнями учасник забігу Юрій.
Крім того, обов’язковою умовою для участі в забігу була святкова шапка. Окрім призових місць за подолання дистанцій організатори оцінювали й вбрання учасників.
За словами нацгвардійця Андрія, військові завжди долучаються до акцій зі збору коштів для побратимів і роблять благодійні внески на рівні з іншими учасниками. У такий спосіб вони спонукають людей долучатись до підтримки армії всіма доступними способами.
- По всьому світу стартував благодійний віртуальний забіг на підтримку України Run with Ukraine online. 70% внесків буде передано благодійним фондам, а учасники загалом подолають символічну дистанцію – 6 993 км, довжину державного кордону України.
- Учасники 26-ї української антарктичної експедиції зі станції “Академік Вернадський” взяли участь в акції “Марафон, який ніхто не хоче бігти”. Мета заходу – привернути увагу міжнародної спільноти до російської агресії на сході України.