Про це повідомляє місцеве видання “Трибуна Бровари”.
Першими почали імунізувати мобільні групи вакцинаторів, лікарів і медперсонал броварської лікарні та амбулаторій.
За словами очільника Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Валентина Багнюка, у медзакладі вакцинувалися 39 працівників.
Його колега з первинної медицини громади Ігор Кравцов повідомив про 50 щеплених минулої п’ятниці та ще 10 – у суботу. Ідеться не лише про Бровари, а також і про населені пункти Броварського району, у яких щеплення проводить “первинка”.
Кравцов також додав, що на цей час серед тих, хто не працює в медзакладах, залишками вакцини прищепили кількох осіб із Калити, а також 6 осіб із категорії “громадські діячі”, але їх імена не розголошують.
Зазначимо, що 1 березня в Україні дозволили вакцинувати громадських діячів. Це вирішили робити, аби популяризувати щеплення.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини препарату 23 лютого.
- Цю вакцину ліцензійною угодою зі шведсько-британською компанією AstraZeneca виробляють в Індії (Serum Institute of India під торговою маркою CoviShield). До сьогодні вона залишається єдиним доступним в Україні препаратом.
- Примітно, що Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому, яка торгує м’ясом і одягом.