У Броварах від початку вакцинації проти коронавірусу щепили шістьох осіб із категорії "громадські діячі", але їх імена не розголошують.

Про це повідомляє місцеве видання “Трибуна Бровари”.

Першими почали імунізувати мобільні групи вакцинаторів, лікарів і медперсонал броварської лікарні та амбулаторій.

За словами очільника Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Валентина Багнюка, у медзакладі вакцинувалися 39 працівників.

Його колега з первинної медицини громади Ігор Кравцов повідомив про 50 щеплених минулої п’ятниці та ще 10 – у суботу. Ідеться не лише про Бровари, а також і про населені пункти Броварського району, у яких щеплення проводить “первинка”.

Кравцов також додав, що на цей час серед тих, хто не працює в медзакладах, залишками вакцини прищепили кількох осіб із Калити, а також 6 осіб із категорії “громадські діячі”, але їх імена не розголошують.

Зазначимо, що 1 березня в Україні дозволили вакцинувати громадських діячів. Це вирішили робити, аби популяризувати щеплення.