У Броварах Київської області оголосили триденну жалобу у зв’язку із падінням гелікоптера, внаслідок чого загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Він зазначив, що у зв’язку з трагедією, що сталася сьогодні у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені днями жалоби у Броварській громаді.

“Чорний день…Немає слів, щоб передати біль від втрати… Щирі співчуття рідним та близьким загиблих… Легких хмаринок маленькому янголу Міланці… Царство Небесне та вічна пам’ять усім загиблим…”, – висловив співчуття Ігор Сапожко.

Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Також, за інформацією ОП, трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.

Згодом у Кабінеті міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.

Пізніше стало відомо, що у Броварах завершено пошуково-рятувальні роботи внаслідок авіакатастрофи. Всього загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина, а не чотири, як повідомлялося раніше, та керівництво МВС України. Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього постраждало 25 осіб, з них 11 дітей. Інформації стосовно зниклих безвісти не надходило.