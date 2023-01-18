Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.
За його словами, у Броварах на Київщині “на об‘єкт соціальної інфраструктури” впав “літальний апарат”.
Водночас як заявила “Суспільному” речниця поліції Київщини Ірина Прянишникова, йдеться про гвинтокрил. За її словами, він впав “біля дитячого садка”. На місці була евакуація.
За даними місцевої вдали, під час падіння вертольота у Броварах у садку перебували діти та співробітники закладу, пише голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Станом на 09:00 відомо про 5 потерпілих. На місці падіння зараз працюють медики, рятувальники ДСНС, поліція, а також мер міста.
ОНОВЛЕННЯ 9:45. Тимошенко повідомив, що кількість постраждалих збільшується.
“Не встигли оговтатися від однієї трагедії, вже маємо іншу. Збільшується кількість повідомлень по постраждалих у Броварах”, — йдеться в повідомленні.
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