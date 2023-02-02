У Броварах розпочали роботи з прибирання території дитячого садка "Джерельце", де впав гелікоптер з керівництвом МВС. Подальша доля приміщення буде визначена після проведення низки експертиз.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко у Telegram.

Трагедія на місці дитячого садку трапилася 18 січня. Нині прилегла територія та приміщення садочка потребують виконання “значного обсягу заходів”. Їх вже розпочали працівники комунального підприємства “Бровари-Благоустрій”.

Вихованців дитсадка влаштували до інших закладів дошкільної освіти. За словами мера, були враховані усі побажання батьків та персоналу. До інших закладів діти перейшли зі своїми вихователями та в складі своїх сформованих груп.

Деякі вихователі та працівники установи досі перебувають на лікарняних. Нині ведуться активні перемовини щодо проведення найближчим часом оздоровлення для всіх членів колективу “Джерельця”.