Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко у Telegram.
Трагедія на місці дитячого садку трапилася 18 січня. Нині прилегла територія та приміщення садочка потребують виконання “значного обсягу заходів”. Їх вже розпочали працівники комунального підприємства “Бровари-Благоустрій”.
Вихованців дитсадка влаштували до інших закладів дошкільної освіти. За словами мера, були враховані усі побажання батьків та персоналу. До інших закладів діти перейшли зі своїми вихователями та в складі своїх сформованих груп.
Деякі вихователі та працівники установи досі перебувають на лікарняних. Нині ведуться активні перемовини щодо проведення найближчим часом оздоровлення для всіх членів колективу “Джерельця”.
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