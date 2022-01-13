Про це повідомляє міжнародна агенція CNN.
У блозі енергетичної компанії Ovo Energy було опубліковано низку порад, як не мерзнути вдома цієї зими. Британцям радили обіймати домашніх тварин, більше рухатися, крутити обруч, прибирати у будинку, стрибати на місці, їсти більше імбиру, пити багато рідини й навіть залишати духовку відкритою після приготування їжі.
За ці поради їх розкритикували як клієнти, так і місцева влада, назвавши це абсолютно недоречним “у той час, коли деяким людям доводиться обирати між опаленням та придбанням їжі”.
Британська енергетична компанія Ovo Energy перепросила щодо порад обіймати тварин, щоб заощадити на опаленні.
“Ми розуміємо, що ситуація для багатьох наших клієнтів цієї зими буде складною. Ми працюємо над тим, щоб знайти ефективні рішення для наближення енергетичної кризи та визнаємо, що наші поради не принесли користь”, — йдеться у заяві Ovo Energy.
Понад 20 енергетичних компаній Великої Британії вже оголосили про банкрутство через рекордно високу ціну на газ — у грудні 2021 року вона вперше в історії подолала позначку 2000 доларів за кубометр.
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