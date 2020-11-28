Понад 1300 осіб у Великій Британії хибно отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Це сталося через збій системи тестування та відстежування.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, Департамент охорони здоров’я та соціального забезпечення країни через певний час зафіксував збій та повідомив людям про це.

“Служба департаменту зв’язалася з 1311 людьми, яким помилково повідомили про позитивний результат тестів на COVID-19, що були проведені з 19 по 23 листопада”, – розповів представник департаменту.

Відомо, що причиною збою стала проблемна партія реагентів, які використовують під час тестування. Потерпілих попросили у цілях безпеки пройти ще один тест на COVID-19 та залишитися на самоізоляції допоки вони не отримають результати.

Зазначимо, що система тестувань у Великобританії вже допускала масштабні збої. Уряд країни визнав, що система працює не так добре, як очікувалося, однак її постійно вдосконалюють.