Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, Департамент охорони здоров’я та соціального забезпечення країни через певний час зафіксував збій та повідомив людям про це.
“Служба департаменту зв’язалася з 1311 людьми, яким помилково повідомили про позитивний результат тестів на COVID-19, що були проведені з 19 по 23 листопада”, – розповів представник департаменту.
Відомо, що причиною збою стала проблемна партія реагентів, які використовують під час тестування. Потерпілих попросили у цілях безпеки пройти ще один тест на COVID-19 та залишитися на самоізоляції допоки вони не отримають результати.
Зазначимо, що система тестувань у Великобританії вже допускала масштабні збої. Уряд країни визнав, що система працює не так добре, як очікувалося, однак її постійно вдосконалюють.
- Американська авіакомпанія United Airlines почала доставляти вакцину фармацевтичної компанії Pfizer проти коронавірусу на склади в США і Європі. United в рамках “першого масового повітряного перевезення вакцини” курсуватиме між Брюссельським міжнародним аеропортом і Чикагським міжнародним аеропортом О’Хара.