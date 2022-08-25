Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Великої Британії.
У повідомленні мовиться, що Запорізька атомна електростанція окупована росіянами з початку березня 2022 року.
21 серпня стало відомо, що на території ЗАЕС Росія зберігає посилену військову присутність. Зокрема за 60-ть метрів від 5-го реактора розташовані російські бронетранспортери.
На думку британських розвідників, російські окупанти намагались приховати військову техніку, припаркувавши їх під підвісними трубами.
Зазначається також, що РФ, ймовірно, готова використовувати будь-яку військову активність ЗСУ поблизу ЗАЕС у пропагандистських цілях.
“Поки Росія продовжує військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для роботи реактора, ймовірно, залишаться збої в роботі систем охолодження реакторів, пошкодження резервного джерела живлення або помилки працівників, які працюють під тиском”, – резюмували у розвідці Сполученого Королівства.
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