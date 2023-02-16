У розвідці Великої Британії повідомили про стан російської авіації та відповіли, чи існує загроза масштабної повітряної кампанії РФ проти України.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

У відомстві зауважили, що російська авіація продовжує розгортати для підтримки війни проти України таку ж кількість літаків, як і протягом останніх місяців.

Попри те, що за останній тиждень кількість вильотів росіян зросла, вона відповідає середньодобовому вильоту росіян, який спостерігається з літа 2022 року.

“Загалом російська авіація продовжує значно відставати у війні, стримана високою загрозою з боку української ППО та розосередженим базуванням через загрозу ударів по російських аеродромах”, – наголосили у британській розвідці.

Фахівці додали, що російська бойова авіація у більшості випадків діє у повітряному просторі, який контролює РФ, що заважає їм виконувати основну ударну роль.

За оцінками розвідки Великої Британії, на території Росії все ще зберігається близько 1500 військових літаків з екіпажем, хоча ц війні проти України вони вже втратили понад 130 літаків.

“Однак малоймовірно, що російська авіація зараз готується до різко розширеної повітряної кампанії, оскільки за поточних обставин на полі бою він, ймовірно, зазнає невиправданих втрат літаків”, – резюмували британські розвідники.

Нещодавно Financial Times повідомив, що за даними західної розвідки РФ скупчує авіацію на кордоні з Україною, що свідчить про те, що Москва може кинути свої літаки та гелікоптери у повномасштабну війну, щоб підтримати наземний наступ.