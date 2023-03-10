Інтервал між хвилями масованих ракетних атак РФ по Україні зростає, оскільки зараз Росія, ймовірно, намагається накопичити ракети для потужних ударів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У розвідці зазначили, що 9 березня Росія завдала щонайменше 80 ударів ракетами далекого радіусу дії по об’єктах критично важливої інфраструктури України.

За даними британської розвідки, Росія під час атаки використала крилаті ракети, ракети класу “земля-земля”, іранські дрони-камікадзе, а також велику кількість гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що це була перша масована атака РФ з 16 лютого і, ймовірно, одна з найбільших із грудня минулого року. За останніми даними, загинуло щонайменше 11 цивільних осіб.

“Інтервал між хвилями ударів збільшується, ймовірно, тому що зараз Росії необхідно накопичити критичну масу нещодавно вироблених ракет безпосередньо в промисловості, перш ніж вона зможе забезпечити достатньо потужний удар, щоб знешкодити українську протиповітряну оборону” – пояснили у Міноборони Великої Британії.