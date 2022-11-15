Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
В огляді британських розвідників мовиться, що найімовірніше, росіяни звершили відведення своїх сил з правого берега Херсонщини до 12 листопада.
“Залишивши місто Херсон, Росія зробила портове місто Генічеськ на Азовському морі “тимчасовою столицею” окупованого регіону. Росія, ймовірно, також передислокує підрозділи військового управління в район Генічеська”, – мовиться у звіті.
Вибір цього району як командного вузла може свідчити про пріоритети та занепокоєння російських командувачів щодо консолідації оборони на окупованих територіях півдня України.
“Район Генічеська має хороші можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як з міста Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також для отримання підкріплення з Криму”, – зауважили розвідники.
Окрім цього, українська артилерія на даний час не досягає зони дії Генічеську, тобто, ЗСУ не зможуть знищувати тут командні пункти окупантів, як це було в інших населених пунктах.
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