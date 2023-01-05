У розвідці Великої Британії зазначили, що передислокація російських бомбардувальників з аеродрому Енгельс не стане на зваді для подальших обстрілів України, однак це все ж створить деякі проблеми для цих застарілих літаків.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

27 грудня 2022 року секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що Росія передислокувала важкі бомбардувальники Ту-95МС BEAR і середні бомбардувальники Ту-22М3 BACKFIRE на Далекий Схід Росії.

Розвідники нагадали, що це відбулось після того, як 5 грудня та 26 грудня російський аеродром Енгельса був обстріляний, а декілька літаків зазнали пошкоджень.

“Росія, ймовірно, відповіла на ці інциденти загальним розгоном літаків, насамперед на аеродроми, розташовані далі від України”, – зазначили розвідники.

Попри передислокацію, додали фахівці, Росія може продовжувати обстріли України крилатими ракетами повітряного запуску, адже ця зброя має радіус дії 5000 км на додаток до дальності польоту бомбардувальників.

“Однак польоти з розпорошених місць додадуть додаткового навантаження на технічне обслуговування та ще більше скоротять обмежені льотні години, доступні на цих застарілих літаках”, – резюмували у розвідці.