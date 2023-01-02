Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Як повідомляє розвідка, протягом останніх п’яти днів російські та українські війська ведуть бої за контроль над трасою Р66, яка знаходиться на півночі від тимчасово окупованого містечка Кремінна.
Пояснюється, що особливу цінність траса P66 представляє тому, що є ключовим маршрутом постачання північної ділянки російського Донбаського фронту з Білгородської області Росії. Українська артилерія уже три місяці (з жовтня) перешкоджає повноцінному використанню цієї дороги, ускладнюючи росіянам ситуацію з логістикою.
Якщо ЗСУ зможуть повністю перешкодити Росії використовувати цей маршрут, це ще більше підірве можливість росіян тримати Кремінну під своїм контролем.
18 квітня місто Кремінна після триденних боїв було окуповане військовими РФ та так званої “ЛНР”, які мали значну кількісну перевагу порівняно з ЗСУ.
- 28 грудня бої точаться навколо Кремінної на сході України: українські війська наближаються до повернення цього невеликого, але стратегічно важливого міста, тоді як росіяни намагаються утримати свої найважчі досягнення у війні.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі, зокрема в районі Бахмута, Кремінної та інших напрямків на Донбасі, ситуація є дуже складною.
- У місті Кремінна Луганської області російські окупаційні війська на вулицях розстрілювали місцевих мешканців, які відмовлялися з ними співпрацювати.