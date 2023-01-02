Розвідка Великої Британії повідомила, що уже 5 днів триває боротьба за трасу P66, яка є важливою для деокупації містечка Кремінна (Луганська область).

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Як повідомляє розвідка, протягом останніх п’яти днів російські та українські війська ведуть бої за контроль над трасою Р66, яка знаходиться на півночі від тимчасово окупованого містечка Кремінна.

Пояснюється, що особливу цінність траса P66 представляє тому, що є ключовим маршрутом постачання північної ділянки російського Донбаського фронту з Білгородської області Росії. Українська артилерія уже три місяці (з жовтня) перешкоджає повноцінному використанню цієї дороги, ускладнюючи росіянам ситуацію з логістикою.

Якщо ЗСУ зможуть повністю перешкодити Росії використовувати цей маршрут, це ще більше підірве можливість росіян тримати Кремінну під своїм контролем.

18 квітня місто Кремінна після триденних боїв було окуповане військовими РФ та так званої “ЛНР”, які мали значну кількісну перевагу порівняно з ЗСУ.