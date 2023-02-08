У розвідці Великої Британії зауважили, що після того, як Росія відвела свої війська із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року, на складній мережі островів і водних шляхів, які складають дельту Дніпра, тривали бойові дії та розвідка.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Зазначається, що війська РФ майже напевно використовували малі човни, щоб спробувати зберегти присутність на ключових островах. Водночас Україна кілька разів успішно використовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських аванпостів.

І Україна, і Росія, ймовірно, також розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі, яка контролює затоку Дніпра.

“Обидві сторони, ймовірно, прагнуть зберегти присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки та попереджати про будь-які спроби їхніх супротивників розпочати великий напад через річку”, – зауважили розвідники.

Водночас у британській розвідці вважають малоймовірним те, що Росія намагатиметься штурмувати Дніпро, адже це буде надзвичайно складно і дорого.