За даними британських розвідників, російським окупаційним військам вдалось досягти деяких успіхів на двох напрямках на Донеччині.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Зазначається, що від 7 лютого 2023 року російські війська, ймовірно, досягли тактичних успіхів у двох ключових секторах.

Мовиться про північну околицю Бахмута, де найманці ПВК “Вагнер” просунулись на 2-3 км вперед на захід, взявши під контроль сільську місцевість поблизу траси М-03, що веде до Бахмута.

“Російські війська дедалі більше домінують на північних підступах до Бахмута”, – наголосили британські розвідники.

Окрім цього, війська РФ просунулись на південь навколо західної частини Вугледару, де вони відновили наступальні операції наприкінці січня 2023 року.

“Однак російські підрозділи, ймовірно, зазнали особливо значних втрат навколо Вугледару, оскільки були введені недосвідчені підрозділи. Ймовірно, російські війська втекли та покинули щонайменше 30 майже неушкоджених броньованих машин під час одного інциденту після невдалого штурму”, – мовиться у повідомленні.