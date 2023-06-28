Вранці 22 червня ЗСУ завдали ударів по мостах, які з'єднують тимчасово окуповані території Кримського півострову та Херсонщини. Британські розвідники проаналізували, як це вплинуло на окупаційні війська РФ.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Фахівці зауважили, що мости, по яких поцілили Збройні сили України обслуговують один із двох основних шляхів сполучення між Кримом та Херсоном.

Маршрут через мости через Чонгар є найпрямішим маршрутом від російського кримського логістичного центру Джанкой та Запорізького напрямку, де Росія зараз обороняється від наступу України.

Тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життєво важливим російським матеріально-технічним конвоям потрібно було принаймні на 50% більше часу, щоб дістатися до фронту альтернативними шляхами.

Звіти також свідчать, що російська влада майже напевно побудувала заміну понтонного мосту протягом 24 годин після нападу. Проте найімовірніше, що цими переправами користуються виключно російські військові.

Швидкість, з якою було побудовано альтернативний перехід, свідчить про те, наскільки цей шлях є життєво важливим для російських військових зусиль в окупованій Україні.