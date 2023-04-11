Нещодавно у російських пропагандистських ЗМІ повідомили, що російські десантники отримають на озброєння термобаричні ракетні системи залпового вогню ТОС-1А, які раніше не використовувався повітрянодесантними військами РФ.

Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

У британській розвідці наголосили, що ТОС-1А або “Солнцепек” у Росії називають “важким вогнеметом”.

Зазвичай його використовують спеціалізовані війська РФ хімічного, біологічного та радіологічного захисту. З десантними військами раніше офіційно він не був пов’язаний.

“Передача, ймовірно, вказує на майбутню роль десантників у наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль із відновлення повітрянодесантних військ РФ після того, як вони зазнали великих втрат у перші дев’ять місяців війни”, – резюмували у розвідці.