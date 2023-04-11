Про це повідомляє міноборони Великої Британії.
У британській розвідці наголосили, що ТОС-1А або “Солнцепек” у Росії називають “важким вогнеметом”.
Зазвичай його використовують спеціалізовані війська РФ хімічного, біологічного та радіологічного захисту. З десантними військами раніше офіційно він не був пов’язаний.
“Передача, ймовірно, вказує на майбутню роль десантників у наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль із відновлення повітрянодесантних військ РФ після того, як вони зазнали великих втрат у перші дев’ять місяців війни”, – резюмували у розвідці.
За інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети.