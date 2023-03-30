У розвідці Великої Британії зауважили, що російська влада хоче залучити до війни проти України більше сил і має намір мобілізувати ще 400 000 осіб.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Сполученого Королівства.

Фахівці зауважили, що судячи зі звітів російських пропагандистських ЗМІ, Кремль готується розпочати нову військову кампанію з набору додаткових 400 000 військових.

Водночас офіційно оголошувати мобілізацію російська влада не хоче і тому представлятиме цю кампанію як “залучення добровольців”

“Існує реалістична ймовірність того, що на практиці ця різниця буде розмитою, і що регіональна влада намагатиметься досягти встановлених цільових показників набору, примушуючи чоловіків приєднуватися”, – наголосили британські розвідники.

Фахівці додали, що Кремль вирішив обрати модель “добровільного залучення”, аби мінімізувати внутрішнє інакомислення. Проте дуже малоймовірно, що на добровільних засадах вдасться залучити 400 000 осіб для війни проти України.

“Однак відновлення військової потужності Росії в Україні вимагатиме не лише персоналу; Росії потрібно більше боєприпасів і військової техніки, ніж вона має зараз”, – резюмували розвідники.