Цього тижня президенту РФ Володимиру Путіну представили план збільшення чисельності російської армії на 30%, тобто до 1,5 млн осіб. Водночас у британській розвідці зазначили, що невідомо, яким чином Росія шукатиме таку кількість новобранців.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

21 грудня Путіну представили плани збільшити російську армію приблизно на 30% до 1,5 мільйона осіб. Коли цей рівень буде досягнутий, невідомо.

На зустрічі міністр оборони РФ Сергій Шойгу наголосив, що збільшення кількості армійців насамперед необхідно на північному заході Росії, де нібито зросили загрози для Росії після вступу Фінляндії та Швеції у НАТО.

“Це є одним із перших свідчень про те, як Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, що виникли внаслідок її вторгнення в Україну. Незрозуміло, яким чином Росія шукатиме новобранців для здійснення такого розширення військ у той час, коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні”, – резюмували британські розвідники.