Після того, як українські захисники звільнили Херсон, російські армійці щоденно обстрілюють місто. У британській розвідці назвали ймовірну причину таких дій окупантів.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

У відомстві зауважили, що протягом останніх днів деякі з найінтенсивніших обстрілів, ймовірно, відбулися уздовж річки Дніпро на півдні України. Це включало продовження артилерійських обстрілів росіян міста Херсон зі сходу річки.

29 січня 2023 року Херсонська влада повідомила про ще трьох загиблих мирних жителів у Херсоні, а два іноземних судна, які стояли на річці, отримали пошкодження, що спричинило розлив нафти.

“Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точне обґрунтування Росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут незрозуміле”, – зазначили британські розвідники.

Однак однією з цілей обстріли Херсона, ймовірно, є намагання погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро.