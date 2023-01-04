31 грудня українські захисники завдали удару по будівлі школи у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині, яку російські армійці використовували у своїх цілях. У розвідці Великої Британії пояснили, чому цей удар приніс росіянам такі значні втрати.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Після удару будівлю школи повністю зруйновано. Точна кількість загиблих російських армійців невідома, однак за даними російського міноборони, загинуло 89 військовослужбовців РФ.

Британські розвідники зазначили, що враховуючи масштаби завданих пошкоджень, цілком реально, що поблизу школи окупанти зберігали свої боєзапаси, які здетонували після удару та спричинили вторинні вибухи.

“Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєзапасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент підкреслює, як непрофесійна практика сприяє високому рівню втрат у Росії”, – резюмували британські розвідники.