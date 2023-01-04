Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Після удару будівлю школи повністю зруйновано. Точна кількість загиблих російських армійців невідома, однак за даними російського міноборони, загинуло 89 військовослужбовців РФ.
Британські розвідники зазначили, що враховуючи масштаби завданих пошкоджень, цілком реально, що поблизу школи окупанти зберігали свої боєзапаси, які здетонували після удару та спричинили вторинні вибухи.
“Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєзапасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент підкреслює, як непрофесійна практика сприяє високому рівню втрат у Росії”, – резюмували британські розвідники.
- У Генштабі підтвердили, що 31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів. Втрати особового складу встановлюються.
- Внаслідок українського удару по російській базі в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області російське військове керівництво піддалося критиці в інформаційному просторі. Тому, ймовірно, міністерство оборони РФ намагатиметься перекласти відповідальність за втрати своєї армії на так звану “ДНР”.