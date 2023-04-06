Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Згідно з повідомленнями у російських соцмережах, міноборони РФ, ймовірно, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східним угрупуванням військ (СУВ) в Україні.
Фахівці зауважили, що СУВ під керівництвом Мурадова зазнало надзвичайно високих втрат за останні місяці, унаслідок неодноразових провальних спроб захопити Вугледар на Донеччині.
Ці невдалі операції викликали гостру публічну критику в РФ, зокрема й від підопічних самого Мурадова.
У британській розвідці додали, що Мурадов очолив СУВ після того, як провалив спробу захопити Київ на початку повномасштабного російського вторгнення.
Фахівці наголосили, що станом на 2023 рік Рустам Мурадов є першим високопоставленим військовим РФ, який був звільнений.
“Однак, ймовірно, їх буде ще більше, оскільки Росія продовжує не досягати своїх цілей на Донбасі”, – резюмували розвідники.
- За словами західних офіційних осіб, у Росії виникли проблеми зі створенням нових військових сил, які мають відповідну підготовку.