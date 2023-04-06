У російських соцмережах розповсюджують інформацію про звільнення генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східним угрупуванням військ в Україні. У британській розвідці зауважили, що він став першим високопоставленим військовим РФ, якого звільнили у 2023 році, однак, імовірно, не останнім.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Згідно з повідомленнями у російських соцмережах, міноборони РФ, ймовірно, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східним угрупуванням військ (СУВ) в Україні.

Фахівці зауважили, що СУВ під керівництвом Мурадова зазнало надзвичайно високих втрат за останні місяці, унаслідок неодноразових провальних спроб захопити Вугледар на Донеччині.

Ці невдалі операції викликали гостру публічну критику в РФ, зокрема й від підопічних самого Мурадова.

У британській розвідці додали, що Мурадов очолив СУВ після того, як провалив спробу захопити Київ на початку повномасштабного російського вторгнення.

Фахівці наголосили, що станом на 2023 рік Рустам Мурадов є першим високопоставленим військовим РФ, який був звільнений.

“Однак, ймовірно, їх буде ще більше, оскільки Росія продовжує не досягати своїх цілей на Донбасі”, – резюмували розвідники.