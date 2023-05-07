Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
За даними розвідки Сполученого Королівства, Росія зіткнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття. За результатами опитування 14 тисяч роботодавців, яке провів Центральний банк РФ, кількість вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року.
За останні три роки через вплив COVID-19 та повномасштабної війни проти України населення Росії скоротилося на 2 млн більше, ніж очікувалося.
Наголошено, що у 2022 році з Росії виїхало до 1,3 млн осіб, у тому числі багато молодих і освічених людей у передових галузях. У Мінкомзв’язку РФ повідомили, що близько 10% (100 тис.) ІТ-працівників залишили країну в 2022 році та не повернулися.
- Лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров прагнуть представити Міноборони Росії та російську армію як неефективні та звинуватити Міноборони у будь-яких невдачах Росії в районі міста Бахмут Донецької області.
- Російські армійці проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку. Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. При чому, в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації.
- Британські розвідники прокоментували нещодавні вибухи на російській залізниці. Фахівці зауважили, що РФ навряд чи вдасться захистити свою залізничну мережу від ймовірних майбутніх нападів.