Мобілізація, історично високий рівень еміграції, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, ймовірно, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

За даними розвідки Сполученого Королівства, Росія зіткнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття. За результатами опитування 14 тисяч роботодавців, яке провів Центральний банк РФ, кількість вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року.

За останні три роки через вплив COVID-19 та повномасштабної війни проти України населення Росії скоротилося на 2 млн більше, ніж очікувалося.

Наголошено, що у 2022 році з Росії виїхало до 1,3 млн осіб, у тому числі багато молодих і освічених людей у передових галузях. У Мінкомзв’язку РФ повідомили, що близько 10% (100 тис.) ІТ-працівників залишили країну в 2022 році та не повернулися.