26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи. Як наслідок - пошкоджень зазнав російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Британські розвідники спрогнозували, як це може вплинути на війська РФ.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Британські розвідники нагадали, що російську бортову систему раннього попередження A-50 MAINSTAY у супроводі двох винищувачів МІГ-31К FOXHOUND на білоруському аеродромі “Мачулищі” вперше помітили 19 січня 2023 року.

Цей літак брав участь у спільних військових навчаннях Росії та Білорусі, як проходили з 16 січня по 1 лютого 2023 року.

26 лютого 2023 року білоруське партизанське угруповання BYPOL та лідери опозиції у вигнанні повідомили про те, що A-50 MAINSTAY було пошкоджено внаслідок атак з безпілотного літального апарату (БПЛА) на авіабазу “Мачулищі”.

BYPOL повідомила про два вибухи та пошкодження передньої та середньої частин A-50 MAINSTAY, а також антени радара.

A-50 MAINSTAY — російська бортова платформа раннього попередження та управління. Його роль полягає у створенні розпізнаної повітряної картини та забезпеченні координації сусідніх винищувачів.

Офіційного повідомлення про пошкодження літака не було. Однак втрата A-50 MAINSTAY, якщо вона дійсно є, може виявитись значною для російської армії, оскільки цей літак має вирішальне значення для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного бойового простору.

Втрата літака, ймовірно, залишить в експлуатації лише 6 оперативних А-50 , що ще більше обмежить російські повітряні операції.