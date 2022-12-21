Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що окупантам за останні тиждень вдалось трохи просунутися у східній околиці Бахмута.
“Російська піхота, ймовірно, зараз укріпилася в східних промислових районах міста, а іноді просувалась до житлових районів міста. Вуличні бої тривають”, – наголосили розвідники.
Вони додали, що інтенсивні бої навколо Бахмута точаться вже від червні. Основні бойові дії тривають, переважно, на відкритій місцевості навколо східних підступів до міста, а не у самому місті.
Розвідники зауважили, що після того, як росіяни тимчасово окупували Лисичанськ та Сєвєродонецьк у липні, затяжних широкомасштабних вуличних боїв у населених пунктах більше не було.
Оскільки вуличні бої вимагають високопідготовленої піхоти з відмінним керівництвом на молодшому рівні, то проводити їх у Бахмуті з поганого підготовленими бійцями ПВК “Вагнер” та мобілізованими резервістами буде неможливо, резюмували у розвідці.
- Призначений на початку жовтня російський військовий командир Сергій Суровікін запевнив своє керівництво про “аванси” в обмін на відступ армії РФ на півдні. У Бахмуті на сході він намагається будь-що показати ці здобутки, тож місто стає головним полем протистояння у повномасштабній російсько-українській війні.