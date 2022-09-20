Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.

В одного з чоловіків були зав’язані очі. Поховання виявили у лісосмузі поблизу села Мироцьке. Раніше там знаходили тіла 18 убитих цивільних.

Фото: Андрій Небітов

В одній з ям, де поруч лежали бліндажі солдатів Росії, знаходилося тіло чоловіка зі зв’язаними руками. У нього на обличчя була натягнута шапка, а шию окупанти зав’язали скотчем. У кишені загиблого виявили окуляри для зору.

Фото: Андрій Небітов

Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами академії СБУ. У нього на безіменному пальці знаходилася золота обручка.

Нині поліція встановлює особи вбитих громадян.

Фото: Андрій Небітов

  • На території Ізюму кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі.
  • В Ізюмі знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.