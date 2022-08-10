Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.
Під час обшуків було встановлено, що загальна вартість награбованого – майже 800 тисяч гривень. Зловмисники обкрадали ломбарди у Бучі під час того, як українські військові відвойовували місто.
Злочинцями виявилися: 30-річна жінка та її 45-річний напарник. Вони скористались тим, що під час ворожих обстрілів вітрини закладів були розбиті, проникли всередину і забрали цінну техніку, готівку та коштовності.
Нині зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Київській області міста Буча, Ірпінь, Гостомель та селище Бородянка були в окупації від початку широкомасштабного вторгнення в Україну.
Проте у липні Бучанський міський голова Анатолій Федорук повідомив, що у громаді почалися системні роботи з розчищення завалів. Зокрема, розібрано дві секції ЖК “Нова Буча” по вулиці Бориса Гмирі, 11/6 – в будинку, який найбільше постраждав під час бойових дій.
- У травні в Україні запустили онлайн-проєкт, де зібрали наслідки російського нападу на Київську область. У віртуальному музеї зображено кадри з шести міст, які постраждали внаслідок війни.
- Італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє 500 тисяч євро на відновлення Бучі, проте планує зібрати ще більше.