Правоохоронці провели обшуки у мародерів, які грабували ломбарди у Бучі під час активних бойових дій.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Під час обшуків було встановлено, що загальна вартість награбованого – майже 800 тисяч гривень. Зловмисники обкрадали ломбарди у Бучі під час того, як українські військові відвойовували місто.

Злочинцями виявилися: 30-річна жінка та її 45-річний напарник. Вони скористались тим, що під час ворожих обстрілів вітрини закладів були розбиті, проникли всередину і забрали цінну техніку, готівку та коштовності.

Нині зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Київській області міста Буча, Ірпінь, Гостомель та селище Бородянка були в окупації від початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

Проте у липні Бучанський міський голова Анатолій Федорук повідомив, що у громаді почалися системні роботи з розчищення завалів. Зокрема, розібрано дві секції ЖК “Нова Буча” по вулиці Бориса Гмирі, 11/6 – в будинку, який найбільше постраждав під час бойових дій.