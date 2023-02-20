Бучанський міський голова Анатолій Федорук повідомив, що у місті повністю відновлено вуличне освітлення. Зокрема 20 лютого засвітився мікрорайон Склозавод та інші вулиці нашої громади, де електромережі потребували ремонту.

Про це він зазначив у Facebook.

Федорук нагадав, що вулиці міста освітлювалися ще у вересні 2022 року, оскільки через блекаут і постійні атаки росіян усій області довелося економити.

Через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі підстанції та лінії передач зазнали суттєвих ушкоджень.

Тепер вуличні ліхтарі працюють в усіх районах Бучі. Відповідно до рішення наших фахівців та дозволу облдержадміністрації, будемо вмикати їх щоранку з 5:00 по 7:00 та щовечора з 18:00 по 23:00″, – йдеться у дописі міського голови.

Раніше у Міненерго вважали, що за відсутності нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до цього літа.

Водночас вже 15 лютого в НЕК “Укренерго” зауважили, що дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній вже четверту добу поспіль і на сьогодні не прогнозується. Станом на 15 лютого електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

За минулі 10 днів ДТЕК ліквідував понад 800 аварій в Одеській області. З 4 лютого 206 аварійних бригад ДТЕК усунули 10 аварій на високовольтних мережах, 67 – на лініях середньої напруги та 760 на мережах низької напруги.

Нині тривають ремонтні роботи на низці пошкоджених внаслідок обстрілів електростанцій та на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж “Укренерго”. Енергетики намагаються усунути мережеві обмеження, аби передавати необхідний обсяг електроенергії від генерації до споживачів.

Поки понад 10 ГВт встановлених в Україні потужностей недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем росіян.

Раніше стало відомо, що столиця поступово відновлює роботу електротранспорту.