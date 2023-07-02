Джерело: FREEDOM.
Пам’ятник являє собою комплекс з чотирьох споруд.
Окупація Бучі протривала 33 дні після того, як російські військові потрапили до міста 27 лютого. Вже того дня ворожа ракета потрапила у житловий будинок і стало відомо про перших загиблих.
Російські окупанти відступили від міста 31 березня завдяки зусиллям ЗСУ. Після того, як журналісти та українські військові потрапили до Бучі — там виявили випадки масових вбивств. Тіла деяких українців були просто неба, деякі — зі зв’язаними за спиною руками.
Одну з катівень виявили у дитячому санаторії. Крім того, військові РФ застосовували невеликі металеві дротики, що використовували ще за часів Першої світової війни для ураження піхоти, й вони стали причиною смерті десятків цивільних.
У Росії досі не визнають масового вбивства цивільних, називаючи фото та відео з Бучі “постановкою київського режиму для західних ЗМІ”. Утім супутникові знімки свідчили, що тіла вбитих мешканців лежали на вулицях Бучі з середини березня, а братська могила в місті з’явилася ще 10 березня.
Зокрема Бучу окупувала 64-а окрема мотострілецька бригада, яка є підрозділом у складі 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу. Президент РФ Володимир Путін нагородив її почесним званням “гвардійської” за проявлений “масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність”.
Після деокупації Київщини Буча стала одним з міст, яке відвідують представники країн ЄС і НАТО, аби побачити російські звірства на власні очі.
- 13 квітня 2022 року у Бучі вже розпочали ексгумацію ще однієї братської могили, в якій було поховано цивільних, вбитих російськими військовими.
- 20 травня 2022 року журналісти New York Times опублікували фото- та відеодокази причетності російських десантників до масових вбивств мирних українців у Бучі (Київська область), які відбулись під час тимчасової окупації міста у березні.
- Станом на лютий 2023 року українські правоохоронці встановили особи 91 російського військового, які причетні до злочинів в Бучі.
- 31 березня, у річницю з дня звільнення українськими захисниками Бучі від російських загарбників, у місті відкрили Алею борців за незалежність, аби вшанувати загиблих українців.