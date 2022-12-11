Про це повідомила Бучанський міський голова Анатолій Федорук у Facebook.

У торговому центрі встановлено власний надпотужний генератор. До відновлення супермаркету долучилися литовські партнери.

“Наші литовські партнери зробили все, щоб оновлений магазин став потенційним хабом для містян на випадок посилення блекауту”, — зазначено у повідомленні.

Наприкінці лютого саме у цьому NOVUS швидко налагодили масове випікання хліба, коли постачання з Києва зупинилося. Зараз у супермаркеті є все необхідне обладнання для виробництва хліба, тому Буча може забезпечити потребу самостійно.

Мер наголосив, що супермаркет має велике значення для Бучі та для нього особисто. Він підкреслив, що це не тільки через те, що мережа NOVUS – один з найбільших платників податків.

Анатолій Федорук висловив подяку литовцям “за проявлену соціальну відповідальність”.

“Щиро вдячний литовським партнерам за проявлену соціальну відповідальність – і тоді, в лютому-березні, коли ви працювали до останнього і роздали всі харчі людям. І зараз, коли показали нову якість роботи для бучанців, які дійсно дуже чекали на це відкриття. Разом ми непереможні!” — резюмував він.