У Бучі вперше запустили на маршрути муніципальні автобуси. Раніше їх подарували муніципалітети німецьких міст Дрезден та Бергіш Гладбах.

Про це повідомили у Бучанській міській раді.

Громада отримала 10 автобусів як гуманітарну допомогу. Два авто від німецького міста-побратима Бергіш-Гладбах передали ЗСУ. Решту будуть використовувати для створення маршрутів громадського транспорту.

У Бучі на знак вдячності відкрили площу Бергіш-Гладбах, розташовану на перетині вулиць Леха Качинського та Інститутської. Ще Німеччина передала комунальну та пожежну техніку.

Також завдяки переданим автобусам від Дрезбена було створено власного перевізника — комунальне підприємство “Бучатранссервіс”.

Протягом трьох місяців триватиме тестування пасажиропотоку. У міській раді закликали містян висловлювати свої побажання та зауваження до комунального перевізника.

На сьогодні працюють чотири маршрути, які сполучають Бучу з Ворзелем (№101, 102), селом Синяк (№103) та Здвижівкою (№104). Графік передбачає три-чотири рейси на день в кожен бік.