Про це повідомили у Бучанській міській раді.
Громада отримала 10 автобусів як гуманітарну допомогу. Два авто від німецького міста-побратима Бергіш-Гладбах передали ЗСУ. Решту будуть використовувати для створення маршрутів громадського транспорту.
У Бучі на знак вдячності відкрили площу Бергіш-Гладбах, розташовану на перетині вулиць Леха Качинського та Інститутської. Ще Німеччина передала комунальну та пожежну техніку.
Також завдяки переданим автобусам від Дрезбена було створено власного перевізника — комунальне підприємство “Бучатранссервіс”.
Протягом трьох місяців триватиме тестування пасажиропотоку. У міській раді закликали містян висловлювати свої побажання та зауваження до комунального перевізника.
На сьогодні працюють чотири маршрути, які сполучають Бучу з Ворзелем (№101, 102), селом Синяк (№103) та Здвижівкою (№104). Графік передбачає три-чотири рейси на день в кожен бік.
- 31 березня, у річницю з дня звільнення українськими захисниками Бучі від російських загарбників, у місті відкрили Алею борців за незалежність, аби вшанувати загиблих українців.