У Бучі знайшли колбу з радіоактивної речовиною, яку викрали російські військові під час окупації Чорнобильської АЕС.

По це повідомляє пресслужба “Енергоатому”.

Мешканець Бучі виявив знахідку у власному будинку після того, як у ньому перебували окупанти, та викликав саперів.

Згодом спеціалісти з’ясували, що радіаційний фон колби, в якій знаходилась ртуть, значно перевищує норму.

Речовину вилучили та передали підприємству з утилізації небезпечних відходів.