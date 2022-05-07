По це повідомляє пресслужба “Енергоатому”.
Мешканець Бучі виявив знахідку у власному будинку після того, як у ньому перебували окупанти, та викликав саперів.
Згодом спеціалісти з’ясували, що радіаційний фон колби, в якій знаходилась ртуть, значно перевищує норму.
Речовину вилучили та передали підприємству з утилізації небезпечних відходів.
- Нагадаємо, 26 квітня очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі назвав рівень радіації на Чорнобильській АЕС “ненормальним”, заявивши, що коротка російська окупація цього району була “дуже, дуже небезпечною”.
- МАГАТЕ та ядерні експерти попереджають, що українські ядерні об’єкти знаходяться під загрозою після вторгнення Росії. Чи можливий серйозний ядерний інцидент?
- Відомо, що на початку березня російські війська захопили майданчик Запорізької АЕС. Персонал станції забезпечує експлуатацію енергоблоків згідно з регламентом їх безпечної експлуатації.