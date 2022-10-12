Про це повідомило “Суспільне“.

За словами представника пресслужба ГУР Міноборони Андрія Юсова, коментувати чергові заяви ФСБ вони не будуть.

“Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту”, – сказав він.

Раніше Федеральна служба безпеки Російської Федерації назвала організатором вибуху на Кримському мосту Головне управління розвідки України та його голова Кирило Буданов. Росіяни провели розслідування та затримали п’ятьох громадян РФ, трьох громадян України та Вірменії, які нібито брали участь у підготовці злочину.

За їхньою версією, нібито вибуховий пристрій закамуфлювали в рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 т. Вони стверджують, що його спочатку відправили з порту Одеси в болгарський Русе.