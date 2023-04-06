Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України та пресслужба посольства України в Угорщині.

До “Української книжкової полички” у Будапешті увійшло понад 350 книг для дітей та дорослих здебільшого українських авторів, а також іноземних авторів у перекладі українською мовою. Це казки та книги художнього жанру, наукова література.

На “Українській книжковій поличці” можна знайти як твори відомих українських класиків, так і провідних сучасних авторів. Частину книг отримано в межах благодійної акції “Українським дітям – українську книгу!”, започаткованої 15 березня 2022 року.

Відтепер вимушено переміщені громадяни України, що проживають в Угорщині мають можливість, оформивши абонемент, обрати для себе українську книгу. На знак підтримки України абонемент для громадян України буде безоплатним.

На відкритті з виступами до присутніх звернулися заступник мера м. Будапешт Габор Керпел-Фроніуш, генеральний директор Столичної бібліотеки Сабо Ервіна Петер Фодор і тимчасовий повірений у справах України в Угорщині Іштван Балог. У виконанні української співачки Вікторії Колосової пролунали відомі українські пісні.

Нагадаємо, що 31 січня 2023 року у бібліотеці імені Орланду у Лісабоні стартував проєкт “Українська книжкова поличка”.

Відкрила “Українську книжкову поличку” керівниця відділу мережі бібліотек Лісабона Едіт Гімарайнш. На самій церемонії виступили також радник з питань культури мера Лісабона Діогу Моура та тимчасовий повірений Володимир Козлов.

У Мінкульті розповіли, що у колекції – сучасна література українських видавництв, багато різних книжок для дітей (вірші, казки, збірки оповідань та інше), книжки про Україну та її історію, декілька книг англійською мовою.

Відтепер у бібліотеці імені Орланду Рібейру також можна знайти книжки українською мовою, зокрема для дітей, які можна замовити безоплатно на 30 днів.

У Мінкульті зазначили, що проєкт “Українська книжкова поличка” ініційований першою леді України Оленою Зеленською спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством закордонних справ України, а також Українським інститутом книги разом з посольствами України за кордоном.