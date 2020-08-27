У будинку білоруського опозиційного політика Валерія Цепкала в Мінську пройшов обшук, заарештовано майно.

Про це повідомляє видання TUT.by.

Подружжя Цепкало поки не знають подробиць обшуку, але підтвердили, що їх майно заарештували.

“Хто проводить обшук, ми не знаємо, очевидно, що це політичне замовлення. У будинку присутні наші родичі, але подробиць ми не знаємо”, – повідомила Вероніка Цепкало.

Сам Цепкало іронічно прокоментував обшук в Twitter.

“Заарештували телевізор і пилосос. За диваном знайшли пил. За даним фактом проводиться перевірка, пилосос викликаний в СК в якості свідка”, – написав політик.