Про це повідомляє видання TUT.by.
Подружжя Цепкало поки не знають подробиць обшуку, але підтвердили, що їх майно заарештували.
“Хто проводить обшук, ми не знаємо, очевидно, що це політичне замовлення. У будинку присутні наші родичі, але подробиць ми не знаємо”, – повідомила Вероніка Цепкало.
Сам Цепкало іронічно прокоментував обшук в Twitter.
“Заарештували телевізор і пилосос. За диваном знайшли пил. За даним фактом проводиться перевірка, пилосос викликаний в СК в якості свідка”, – написав політик.
- Раніше повідомлялося, що представниця об’єднаного штабу Світлани Тихановської і дружина білоруського опозиціонера Валерія Цепкало Вероніка приїхала з Росії до України.